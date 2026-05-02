巨大なのぼり旗を立てた船が港を練りまわる、能登町の「とも旗祭り」が始まりました。海の安全と豊漁を祈願して行われる、能登町小木の「とも旗祭り」。いまだ震災の爪痕が残る中、祭り初日の2日は早朝から9つの地区ごとに住民たちが集まり、高さ20メートルあまりの巨大なのぼり、「とも旗」を船にたてていきました。その後、とも旗と大漁旗と掲げた船が湾内を練り回ります。■住民：「みんな話をしながら和気あいあいと旗を