元プロ野球選手の井川慶氏が１日配信のＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演した。井川氏は阪神タイガースでエースとして活躍。２００６年シーズン終了後にポスティングシステムによる大リーグ移籍が認められ、移籍金３０億円、契約金２０億円でニューヨークヤンキースに移籍した。しかしメジャー１年目は２勝３敗に終わり、２年目にはメジャー契約を解除された。３年目のオフにはニューヨークポストに「過