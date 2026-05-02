◇春季高校野球静岡県大会▽準決勝知徳３―１聖隷クリストファー（２日・しずてつスタジアム草薙）４季連続県制覇を狙った聖隷クリストファーが知徳に１―３で敗れ、県内公式戦の連勝は２２で止まった。前回の準々決勝の磐田東戦で自己最速の１５０キロをマークした聖隷のエース・高部陸（３年）が初回にわずか５球で先制点を許すと、３回には無死一塁から１番・高橋舵真（３年）に被弾。６安打９奪三振で完投したものの、打線