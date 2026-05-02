この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「日銀の金融政策変更で金利が上がっています。今から家を買うのは遅い?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「日銀の金融政策変更で金利が上がっています。今から家を買うのは遅い？」日銀の金融政策変更で住宅ローンの変動金利が上昇中です。住宅購入を考えていますが、もう遅いでしょう