俳優の永田聖一朗が１日、自身のインスタグラムとＸを更新し、ホリプロデジタルエンターテインメントに所属することを発表した。自身の近影を添え「これからも自分自身と芝居に真摯（しんし）に向き合い、これまでの出会いや経験を大切にしながら精進してまいります。いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様、今後ともよろしくお願いいたします」と抱負を述べた。永田はミュージカル「テニスの王子様」「刀剣乱舞」シリー