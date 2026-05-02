◆米大リーグカージナルス―ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目は見逃し三振に倒れた。敵地はブーイングから一転、大歓声に包まれた。大谷はここまで４打数ノーヒットに抑えられている。昨季は月別で自己最多タイとなる１５本塁打を放っ