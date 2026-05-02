身近だけど実は… 野食ファンのバイブル『野草・山菜・きのこ図鑑』。今回はその著者お二人、茸本朗（たけもと・あきら）さんとHS（エイチエス）さんが参加した書籍大ヒット記念イベントから、内容の一部をお届けします。 道端で見かけるありふれた「雑草」も、知識と調理法次第で極上のご馳走に変わります。その代表格が「セイヨウタンポポ」。単体で食べると非常に強い苦味がありますが、牛のサガリ肉など脂の乗ったお肉と