「パドレス−ホワイトソックス」（１日、サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、ＭＬＢ本塁打王争いで単独キングに立つ１３号アーチを放った。５月最初のゲームでいきなり快音を響かせた。二回、３点を先制し、なおも２死一、三塁の場面。フルカウントから浮いた変化球を完璧に捕らえると打球は右中間スタンドに飛び込んでいった。打った直後に打席で悠然と打球を見極めてダイヤモンドを一周。ベンチでは笑みを