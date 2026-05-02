バルセロナのハンジ・フリック監督が、ラ・リーガ2連覇を懸けた一戦に向けて気を引き締めた。前日会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えている。ラ・リーガ9連勝中のバルセロナは、残り5試合で2位のレアル・マドリーと勝ち点11差。2日に敵地で行われる第34節オサスナ戦で、昨季に続く優勝が決まる可能性がある。もし今節のリーグ制覇決定を逃した場合、10日に本拠地カンプ・ノウで開催される第35節レアル戦で雌雄を決す