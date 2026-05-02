MLBが4月28日、Xを更新。スタンフォード大学所属の佐々木麟太郎（21）のバッティング動画を投稿した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 佐々木はフロリダ州立大学戦に出場。逆転のチャンスとなる9回無死満塁でサヨナラ満塁ホームランを放ち、チームの勝利に貢献した。動画には佐々木に驚く実況や勝利を喜ぶチ&#