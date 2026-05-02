5月9日（土）午前10時30分から午前11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」■今まで登場した238の歴代神様を振り返る！次回は、番組放送100回記念SP！これまで番組に登場した歴代神様の巨大パネルが登場！ヒロミ＆孝太郎の2人が語る、「これまでに印象に残っている神様」とは…？■100回を記念して100名様に豪華プレゼント！歴代の神様にまつわるモノを合計100名様にプレゼント！ヒロ