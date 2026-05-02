【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年にデビュー55周年を迎えた忌野清志郎。その軌跡を追ったドキュメンタリー映画のタイトルが『愛し合ってるかい？忌野清志郎が教えてくれた』に決定。10月2日から公開される。 さらに、特報映像と、忌野清志郎本人による直筆のメインタイトル入りのティザービジュアル、相原裕美監督のコメントが公開された。 ■ティザービジュアルには忌野清志郎の直