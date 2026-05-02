【写真＆動画】阿部亮平『FINEBOYS』表紙／過去表紙／多方面で活躍する阿部亮平 他 日之出出版の公式SNSで、Snow Manの阿部亮平を起用した『FINEBOYS』2026年6月号（5月9日発売）の表紙ビジュアルが公開され、注目を集めている。 ■阿部亮平、『FINEBOYS』6月号表紙に登場 公開されたのは、交差させた腕越しにカメラをまっすぐ見つめる阿部のアップショット。無造作な前髪から見える大きな瞳や、透明感のある肌が印象的で、