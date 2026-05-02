世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日に東京ドームで行われる。4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（M.T）が激突する世紀の一戦を巡っては、海外メディアも大注目。米スポーツサイト『SBNATION』は、中谷が直面する課題にも言及した。 ■ブックメーカーのオッズは井上優勢 32戦全勝同士の無敗対決は、全世界注目のビッグマッチ。大手ブック