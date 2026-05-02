前回に引き続き、元大関 雅山の二子山部屋に新弟子体験中の宮近＆吉澤。今回は力士の体を大きくする、ちゃんこ作りを体験！朝のキツい稽古終わりに全５品、なんと５０人前もの量を作らなくてはならない。宮近はスパゲッティーのソース作りをするも、4kgものひき肉が入った中華鍋が重すぎて持ち上げられず…吉澤はステーキ用のブロック肉が硬く、一枚切るのに2分もかかってしまう。ちゃんこ長「小滝山」の手際の良さのおかげで、ち