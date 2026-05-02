２日午前９時２０分頃、ＪＲ山形新幹線上り線の山形県米沢市の板谷駅から福島県福島市の庭坂駅間で「つばさ１２８号」が走行中、運転士が倒木に気づき、緊急停車した。けが人はなかった。倒木は架線に覆いかぶさるような状態で列車とは接触しておらず、同列車は庭坂駅まで徐行して運転し、同駅で車両点検を行ったところ異常はなかった。この影響で、同線は午後０時２５分現在、上り線の新庄−福島駅間で運転を見合わせ、下り線