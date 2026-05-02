◇ナ・リーグドジャース−カージナルス（2026年5月1日セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席まで凡退が続き、快音は響かなかった。初回の第1打席は相手先発・リベラトレに左飛、3回1死の第2打席も低めスライダーでニゴロに打ち取られた。6回の第3打席もスライダーに中飛だった。2−4の7回2死一塁の第4打席は相手2番手・ソリアー