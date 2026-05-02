俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）が亡くなったことが２日、明らかになった。淳子さんは１９７０年に清純派のアイドル女優として人気を集め、日本テレビ系「俺たちの勲章」（７５年）やフジテレビ系「教師びんびん物語」（８８年）などのドラマや映画、ＣＭで活躍。最愛の妻を亡くした中村は「現実を受け止めることができません」と打ちひしがれた。淳子さんは１９７０年、高校在学中に、「ジャパンファッ