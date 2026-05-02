◆米大リーグパドレス―ホワイトソックス（１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地のパドレス戦に「２番・一塁」で先発出場し、３試合ぶりの１３号３ランを放ち、並んでいたアルバレス（アストロズ）、ジャッジ（ヤンキース）を抜いて、現時点では本塁打ダービー単独首位に再び浮上した。先発右腕マルケスとの対戦で、初回１死の第１打席は四球。３−０の２