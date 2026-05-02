リーズ・ユナイテッド田中碧が強烈なミドルシュートで3点目に関与したイングランド1部リーズ・ユナイテッドは現地時間5月1日にプレミアリーグ第35節でバーンリーとホームで対戦。3-1で勝利した。日本代表MF田中碧は4試合連続で先発出場し、強烈なミドルシュートでチームの3点目を導くなど攻守両面で勝利に貢献した。リーズは前半8分に先制。後半7分に追加点を奪ってリードを広げると、その4分後にはロングスローからの流れでフ