ピンク色のミサイル、小銃、軍用車両……。イランの兵器に施された明るいパステルカラーが世間の注目を集めている。先月、テヘランの街頭で開催された「イランのための犠牲（Jan Fada−ye Iran）」という行事には数千人の女性が参加し、ピンク色に塗られた軍用車両や機関銃を装着した車両を自ら運転し、バイクに乗って都心を行進したと、イラン・インターナショナルが伝えた。一部はピンク色の小銃を手にしたり、国旗を振ったり、