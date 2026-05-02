【ワシントン共同】米南部フロリダ州マイアミの連邦地裁の陪審は1日、ベネズエラの権益のために数百万ドル（数億円）規模の資金洗浄に関与したとして起訴された、元下院議員のリベラ被告に有罪評決を下した。米メディアによると、被告はかつてルビオ国務長官の相談相手だった。量刑は7月22日に言い渡される。リベラ被告は2011年から13年まで下院議員を務めた。司法省や報道によると、退任後、ベネズエラの国営企業の米国子会社