歌手の浜崎あゆみ（47）が1日、お笑い芸人・ゆってぃ（49）のSNSに登場。ゆってぃが浜崎のコンサートに出演したことを報告し、意外な関係性を明かした。【写真】「きょうれつ〜な人脈」浜崎あゆみ＆“高校の先輩”ゆってぃ異色の2ショットゆってぃはインスタグラムの投稿で「浜崎あゆみさん。いや、高校の後輩の28周年のお祝いでコンサートでネタをやってきました！」とつづり、浜崎との2ショットや、芸人仲間らとのオフショッ