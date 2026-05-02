犬がみせるお腹いっぱいサイン3つ 1.ため息をつく 犬は満足したときに、「ふーっ」と長い息を吐くことがあります。人間のため息の場合、口から息を吐くことが多いと思いますが、犬が満足したり満腹になったりしたときは鼻から息を吐く様子が見られます。 食事をした後、「ふーっ」と息を吐いて自分のベッドに戻ったり、体を横にして息を吐いたりしたときは満腹感を感じていることが考えられます。 た