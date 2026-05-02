いよいよ中谷との運命の大一番に挑む井上(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA「彼に殴られたら列車に轢かれたような衝撃を受けるだろうと覚悟していた」現代ボクシングで「最強」と評されて久しい井上尚弥（大橋）。「モンスター」という異名を世界規模で広める彼は一体なぜ「最も強い」とされるのか。2012年12月にミニマム級でスタートさせたプロキャリアは32戦無敗（27KO）。まさしく敵なしの強さを誇りながら、世界でもテ