警察車両の赤色灯群馬県警は2日、同県伊勢崎市の河川敷で、前橋市のパート小渕和則さん（59）の遺体が土に埋まった状態で見つかったと明らかにした。過去に知人関係にあり、窃盗容疑で逮捕している埼玉県の男（50）が何らかの事情を知っているとみて、死体遺棄事件として捜査する。窃盗事件の捜査を進める中で4月28日、小渕さんの遺体を発見した。状況から死後数日以上が経過しているとみられる。県警によると、4月22日午前