「左アキレス腱（けん）断裂」からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で、屋外でのキャッチボールを再開した。すでにギプスや装具を取り外した左脚で力強く踏み出し、最長３０メートル離れたトレーナー相手に４０球程度。その後、距離を縮めて変化球を投げる場面もあった。石井は２月１１日の春季キャンプ・紅白戦（宜野座）で左アキレス腱を負傷。帰阪して縫合手