タレントの中山秀征（58）が30日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。実はお互いの誕生日を20年以上もお祝い続ける間柄のお笑い芸人を明かした。この日はお笑い芸人の木村祐一とともに出演。お互いの関係について、中山は「もう長い、キム兄の誕生日会もお互いにやらせてもらっていて。20年以上」と明かした。出会いは中山がMCを務めていたテレビ朝日のクイズ番組「タイムショック」での共演。その