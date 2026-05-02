歌手の天童よしみが2日、自身のインスタグラムを更新。90代の母との2ショットを公開した。【写真】「しっかりと歩きます」90代母との“顔出し”2ショットを公開した天童よしみ天童は「辛かった事も 苦しかった事も 母が 全部払いのけて守ってくれた今度は 私が 母を守って 楽しい日々精一杯頑張って行きましょう」と思いを込めたメッセージをつづり、母娘2ショットをアップ。 「#母 筆子#しっかりと#歩きます」と、笑顔を