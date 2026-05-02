「パドレス−ホワイトソックス」（１日、サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が初回の第１打席で四球を選んで出塁。その後、メジャー初盗塁をマークしたかに思われたが、チャレンジでアウトに覆った。初回の第１打席。冷静にボール球を見極めて四球を選んだ村上。２死後、モンゴメリーの打席でカウント２−２からの５球目に二塁へスタートを切った。鮮やかに滑り込んで塁審の判定はセーフ。メジャー初盗塁を決め