ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が4月30日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。「ABEMAを下に見ている」とみられる芸人を実名暴露した。この日同番組では、大きい声では言えないことを小声で話すトーク企画「小さい声なら言える女子会」を行った。瀧山は「みんながみんなそうじゃないかもしれないので、大きい声では言えないですけど…」と断りつつ「演者さん含め、皆さん、ちょっぴりABEMAのことを下に見てま