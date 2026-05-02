■連休明けに“重い体”で出勤したくない大型連休はいかがお過ごしでしょうか。旅行先での美食や親戚との集まり、自宅でのお酒……この時期はどうしても「暴飲暴食」の誘惑がつきまといます。連休明けに重い体で出勤とならないために、「食の常識」を一度リセットしてみませんか。健康ブームの中、私たちは「体に良い」とされる情報を鵜呑みにしがちです。しかし、良かれと思って続けている習慣が、かえって不調を招いていることも