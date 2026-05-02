【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子さんが4月28日、亡くなったことがわかった。73歳だった。中村の所属事務所・株式会社ノースプロダクションの公式サイトを通じてコメントが発表された。【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演◆中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが死去公式サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここ