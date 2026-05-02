燃やし尽くしたはずの「遺体の一部」が焼却炉内から見つかり、立件の決め手となった。妻の遺体損壊で職員逮捕…旭山動物園が「2日間の延期」で夏季営業開始に踏み切った理由北海道旭川市の鈴木由衣さん（33）が行方不明になり、「旭山動物園」の焼却炉内で焼かれた遺体が見つかった事件。道警旭川東署は4月30日夜、夫で園職員の鈴木達也容疑者（33）を死体損壊容疑で逮捕した。由衣さんの姿が最後に確認されたのは、3月30日