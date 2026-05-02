読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！ある男のコに、ずっと片思いをしていた私。ある日、友人の思わぬ言葉と信じられない光景を目撃してしまい、パニックに陥ります。予想外の出来事が待ち受けるドキドキの展開に…！誰にも言えない秘密の片思い私には、同じ大学に通う密かに思いを寄せている人がいました。かなり内気な性格だった私は、彼に告白する勇気が出ないのはもちろん、その気持ちを誰にも打ち明けられずに