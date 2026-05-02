◆米大リーグレッドソックス３―１アストロズ（１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、本拠のアストロズ戦で、２試合連続ベンチスタート。３―１の快勝ゲームに最後まで出番なく今季１４度目の欠場となった。外野手がそろっているレッドソックスで出場が限られている吉田。過去１３試合あった先発出場での成績は打率２割６分７厘も出塁率は・３８９を残してい