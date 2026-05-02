あなたは読めますか？突然ですが、「倶知安」という漢字読めますか？北海道にある有名な地名ですが、初見で正しく読める方はかなりの難読漢字通かもしれません。気になる正解は……「くっちゃん」でした！倶知安は、北海道の後志地方にある町の名を指します。アイヌ語を語源とする言葉で、現在では世界屈指のパウダースノーを楽しめるスキーリゾート地として広く知られています。「冬休みを利用して、倶知安へスキー旅行に出かける