あなたは読めますか？突然ですが、「蜥蜴」という漢字読めますか？庭先や公園の石垣などで、すばしっこく動き回るあの生き物のことです。気になる正解は……「とかげ」でした！蜥蜴は、有鱗目トカゲ亜目に分類される爬虫類の総称です。一般的には細長い体と長い尻尾を持ち、外敵に襲われると自ら尻尾を切って逃げる自切という習性を持つことでも知られています。日常生活での例文としては、「日当たりの良い庭の石の上で、蜥蜴がじ