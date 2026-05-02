ゴールデンウイーク（GW）はいかがお過ごしですか？連休を利用して、離れて暮らす家族に会うという人もいるのではないでしょうか。もっとも、なかには子の帰省を"心から喜べない”親もいるようで……。本来であれば楽しみで仕方がないはずの娘の帰省が、とある理由から憂鬱なものに変わってしまった60代夫婦の事例をみていきましょう。年金生活に入った夫婦に届いた「一通のメッセージ」タツオさん（仮名・68歳）は、3年前に長年