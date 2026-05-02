遺産分割を巡って相続人同士が争う「争族」トラブル。富裕層の問題だと思われがちですが、実際には遺産額5,000万円以下の一般家庭でこそ多発しているのです。本稿では『50代から始める終活 「争族・不動産」対策』から一部を抜粋し、争族が発生する理由について解説します。一般家庭こそ「相続争い」の主戦場――なぜ遺産分割は揉めるのか遺産を巡る争いは富裕層に限ったものではない2007年より超高齢社会に入っているわが国では、