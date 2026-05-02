先月28日、俳優の五十嵐淳子さんが急病のため亡くなったことが分かりました。73歳でした。夫・中村雅俊さんの所属事務所の公式サイトが掲載しました。【写真を見る】【 訃報 】俳優・五十嵐淳子さん（73）先月28日に急病のため永眠夫・中村雅俊さん「今はその現実を受け止めることができません」五十嵐さんは、俳優・歌手の中村雅俊さんの妻でもあり、夫婦仲が親密なことでも知られていました。 夫の中村雅俊さんは「今は