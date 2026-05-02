日本の家計金融資産の6割以上は60代以上が保有しているのに、その多くは活用できていません。背景には、シニア世代が抱える「老後不安」があります。本記事では『元メガバンカーFPが教えるシニアのための堅実な資産運用』から一部を抜粋し、シニア世代が不安なく資産運用を行うポイントを見ていきます。いまの時代、株式なら「年率6％以上の利回り」も狙える勤務先の退職金に年金、現役時代に積み上げた預貯金。いくら手元にあっ