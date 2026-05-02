不穏な世界情勢の中、伝統的な資産である株式・債券・投資信託・外貨預金以外の資産運用の選択肢を検討する人が増えています。本記事では『富裕層のためのオルタナティブ投資の教科書』から一部を抜粋し、「伝統的な資産」以外の資産に投資する、オルタナティブ投資の基本を解説します。投資の基本■投資とはまず投資とは何でしょうか。投資とは「利益を得る目的を持って、特定のモノに資金を投下する」ことです。より具体的にいう