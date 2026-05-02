中国・青島の市場で山積みになっていたのは、なんとヒトデ。焼いて殻を剥いて食べてみると、その味はウニと蟹味噌を合わせたような濃厚な美味だったといいます。そんな日本ではなじみの薄い食体験がXに投稿され、「ヒトデって食べられるんですね！」「とっても美味しそう」といった声が寄せられました。【写真】焼いて殻を剥いて…中には味噌のようなクリームが！投稿したのは、ソフトウェアエンジニアのLillianさん（@Lily0727K）