かつて「ダサい」「怖い」と距離を置かれてきたヤンキー文化が、いま若い世代を含めて再び注目を集めている。東京・北千住で開催中の体験型イベント「大ヤンキー展」には、若者から中高年まで幅広い世代が来場。なぜ今、人々はヤンキーに惹かれるのか。 【画像】「ドカン」「ボンタン」…ヤンキー変形学生服スタイル 再評価される「ヤンキー文化」の正体 コンプライアンス、ルッキズム、炎上リス