『しゃばけ』『まんまこと』など江戸時代を舞台にしたファンタジックな時代小説が人気の畠中恵さん。二〇二〇年に刊行された『猫君』は、二十年生きて、妖(あやかし)の「猫又」になった茶虎で金眼銀眼、江戸生まれのみかんが主人公。一人前の猫又になるために江戸城にある猫宿(ねこやど)に入学したみかんは、猫又史上の英雄、「猫君」の再来が噂される学年で、同級生たちと学ぶことになります。続編となる新刊『猫君 りんねの輪』