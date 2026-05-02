＜メキシコ・リビエラマヤオープン2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞渋野日向子が日米通じて5試合ぶりの予選通過を果たした。97位から出た2日目に3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。トータル2オーバー・62位でカットラインに滑り込んだ。【写真】渋野日向子が今週投入したパター！ どんなものを使っている？「もどかしいラウンドが続いていたので、きょうはやるしかないと決めてスタートした