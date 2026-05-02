女優五十嵐淳子さんが4月28日に73歳で亡くなったことが2日、分かった。夫中村雅俊（75）の所属事務所が発表した。2人は77年に結婚。1男3女と4人の子供に恵まれた。長男の中村俊太（48）は元俳優。2003年に放送されたフジテレビ系「白い巨塔」に医療訴訟になった死去した男性の息子役で出演していた。三女の中村里砂（36）はモデル。中村は所属事務所を通じ、コメントを発表。以下、中村雅俊のコメント俺の人生最大のラッキーは妻と