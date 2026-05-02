元東海テレビでフリーアナウンサーの森夏美（32）が2日までに自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「ホリプロ」に所属すると発表した。「ご報告インスタグラムをご覧いただいている皆様へ」と書き出し、「この度、素敵なご縁に恵まれまして、ホリプロに所属する運びとなりました」と報告。「これまでは地元の東海地方で、アナウンサーとして多くを学ばせていただきました。そこで過ごした日々や、視聴者の皆様からい