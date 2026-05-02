「あんまりないと思いますよ(笑)」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの“仲良し”っぷりに驚いた――。さまぁ〜ず(左から大竹一樹、三村マサカズ)○「大竹が“ちょっとトイレ行ってくるわ”って言うから」さまぁ〜ずは、4月22日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)にゲスト出演。CMが明けると、佐久間氏は、「俺ちょっと笑っちゃったんですけど。